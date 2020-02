‘Prevenzione in rosa’, evento Lapam contro le patologie femminili

Giovedì 6 febbraio alle ore 18, presso la sede centrale Lapam di via Emilia Ovest, 775 a Modena, l’associazione in collaborazione con il Poliambulatorio Minerva promuove un incontro con la ginecologa Elisabetta Petrella, del Minerva, per parlare di prevenzione toccando diverse patologie, dai tumori dell’utero, per i quali è previsto uno screening, al diabete mellito, che può insorgere in età adulta, o al diabete gestazionale, dall’osteoporosi alle malattie cardiovascolari.

Verranno presentati i fattori di rischio, gli eventuali screening previsti, gli stili di vita corretti e la giusta prevenzione. L’evento è aperto a tutti ed è naturalmente gratuito.