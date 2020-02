Cinema d’essai, giovedì all’Auditorium Ferrari di Maranello c’è “The Irishman” di Scorsese

Prosegue la rassegna di cinema d’essai all’Auditorium Enzo Ferrari. Giovedì 6 febbraio alle 21 è in programma “The Irishman” di Martin Scorsese con Al Pacino, Robert De Niro, Joe Pesci e Harvey Keitel. Il film, 5 candidature ai Golden Globe tra cui quella a Martin Scorsese come miglior regista, viene proposto in lingua inglese con sottotitoli in italiano, ed è incentrato sulla figura realmente esistita del criminale Frank Sheeran, detto “The Irishman”, veterano della seconda guerra mondiale e invischiato con il mafioso Russell Bufalino.

Attraverso gli occhi di Frank viene raccontata la sua vita e la sua carriera mafiosa, tra cui uno dei più grandi misteri che ha ossessionato l’opinione pubblica statunitense: la scomparsa nel luglio 1975 del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa, amico dello stesso Sheeran. Il film offre un ritratto inedito dei segreti della criminalità organizzata del tempo: i suoi sistemi interni, gli imbrogli, le rivalità e i collegamenti con la politica interna. Ingresso 4 euro.