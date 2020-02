Furto in azienda agricola di Reggio Emilia: sparite 150 forme di Parmigiano

La scorsa notte ignoti ladri, dopo aver rotto la rete di recinzione, hanno raggiunto il deposito stagionatura di un’azienda agricola di Reggio Emilia e, una volta all’interno hanno asportato, stando ai primi controlli in corso di esatto inventario, circa 150 forme di Parmigiano Reggiano. Sulla vicenda i carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia – intervenuti per il sopralluogo intorno all’una – hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.