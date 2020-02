I carabinieri sventano un colpo al postamat dell’Ufficio postale di Granarolo Emilia

Questa notte i Carabinieri della Compagnia di San Lazzaro di Savena hanno sventato un furto all’Ufficio postale di via Luigi Brenti a Granarolo Emilia. E’ successo alle ore 03:40, quando la Centrale Operativa del 112 del Comando Provinciale Carabinieri di Bologna ha ricevuto una segnalazione di allarme antifurto proveniente dal dispositivo postamat.

Due pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di San Lazzaro che in quel momento si trovavano in zona per un controllo del territorio: Nucleo Operativo Radiomobile di San Lazzaro di Savena e Castenaso, si sono dirette velocemente sul posto, raggiungendo l’Ufficio postale in meno di due minuti. Alla vista dei militari, due ladri, col volto coperto da un cappuccio e in possesso di un piede di porco utilizzato per forzare il dispositivo, sono fuggiti a piedi per i campi limitrofi, facendo perdere le tracce.

I Carabinieri della Stazione di Granarolo Emilia hanno avviato le indagini per tentato furto aggravato.