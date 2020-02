Nuovo appuntamento con “Libri all’angolo”, domani alla Garin di Mirandola

Diversi generi letterari e musicali a confronto sul “ring” della Biblioteca Comunale “E. Garin” (via 29 Maggio), giovedì 6 febbraio 2020, a partire dalle ore 17:00. In un incontro senza esclusione di colpi – metaforicamente parlando – a sfidarsi saranno classici e novità del panorama letterario per ragazzi, accompagnati da colonne sonore originali, guideranno i partecipanti in un avvincente quanto interessante, percorso narrativo e musicale.

L’iniziativa – a cura di Mosaico Società Cooperativa Sociale – con la voce di Alfonso Cuccurullo e le musiche di Federico Squassabia si rivolge ai ragazzi dai 14 ai 18 anni. L’iscrizione per partecipare è obbligatoria. E’ possibile effettuarla telefonando al numero 0535 29783 oppure allo 0535 29778.