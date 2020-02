La Polizia di Stato arresta ladro seriale autore di quattro furti a negozi del centro storico di Bologna

Prosegue da parte della Polizia di Stato l’attività di contrasto al fenomeno dei furti notturni ai danni degli esercizi commerciali nella città di Bologna. I poliziotti della Questura di Bologna – Squadra Mobile, ieri hanno eseguito la Misura della Custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un cinquantatreenne italiano, G.L., che si è reso responsabile di quattro furti aggravati commessi in piena notte nel centro storico di Bologna.

Tre di questi episodi delittuosi sono avvenuti nella notte del 9 novembre 2019. Ad essere presi di mira dal malfattore sono state una farmacia di via Orefici, il locale “Hamerica’s” di via Santo Stefano e delle autovetture parcheggiate all’interno del Palazzo Pepoli in via Castiglione. Un quarto episodio è stato poi ricostruito successivamente ed era avvenuto il 1 ottobre 2019 ai danni del “Cocoa” di via Altabella.