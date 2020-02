Allarme bomba nella concessionaria Schiatti Class

E’ scattato intorno alle 18 l’allarme bomba dopo il rinvenimento di una scatola in metallo collegata ad un telefonino e posizionata sotto al cofano di un fuoristrada in officina per una riparazione.

Subito evacuata la sede della concessionaria Schiatti Class con chiusura della strada adiacente e conseguente congestione del traffico. Da Bologna sono giunti sul posto gli artificieri. Presenti polizia, carabinieri, polizia locale, vigli del fuoco e 118.

L’allarme è durato sino alle 20.30 quando dopo il suono di una deflagrazione è stata riaperta la strada al traffico.

Maggiori dettagli saranno forniti nelle prossime ore.