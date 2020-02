Nel tardo pomeriggio di oggi i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Marco Polo a Modena, per un incendio presso il forno Madonnina. L’esercizio ha riportato danni importanti. Le abitazioni ai piani superiori non risultato coinvolte. Da accertare le cause che hanno innescato il rogo, dai primi accertamenti pare possa essere esclusa l’origine dolosa.