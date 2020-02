Completati i lavori alla primaria di Monzuno e alla scuola materna di Rioveggio

Doppio taglio del nastro ieri 11 febbraio a Monzuno dove l’amministrazione comunale presieduta dal sindaco Bruno Pasquini ha festeggiato con la cittadinanza la conclusione di due interventi edilizi durati diversi mesi. Nel capoluogo infatti la scuola primaria è stata dotata di un’area mensa completamente nuova e progettata secondo le linee guida più recenti sia in chiave antisismica che per il risparmio energetico. Alla festa di inaugurazione, che si è tenuta nel pomeriggio dopo le lezioni con i canti dei bambini entusiasti del nuovo refettorio, era presente anche il sindaco uscente Marco Mastacchi, la cui giunta ha avviato questi progetti che ora giungono a conclusione.

Secondo momento di ritrovo stavolta nella frazione di Rioveggio, dove sono tornati nella loro scuola materna di Rioveggio i piccoli della zona, dopo che che dalla scorsa estate erano stati provvisoriamente trasferiti in un’altra struttura, per consentire anche qui alcuni interventi edilizi.

Gli interventi strutturali realizzati si sono resi necessari per adeguare l’edificio, composto del solo piano terra, alle normative sismiche vigenti. Costruito infatti tra il 1975 e il 1976 l’edificio è stato oggetto, negli anni, di alcuni interventi di ampliamento. L’adeguamento sismico della scuola ha previsto la messa in opera di nuove strutture metalliche, oltre che della realizzazione di cerchiature in acciaio ed opere di “ricucitura” varie. Inoltre, con l’occasione, è stato deciso di procedere al miglioramento del rendimento energetico dello stabile attraverso la messa in opera di alcuni nuovi infissi più performanti, la sostituzione dei controsoffitti esistenti e l’adeguamento impiantistico. I lavori sono iniziati l’estate scorsa e sono stati completati a tempo di record nel pieno rispetto dei tempi contrattuali. L’investimento complessivo da parte dell’Amministrazione comunale è stato pari a circa 210 mila euro.