Julius Caesar di William Shakespeare al Teatro Piccolo Orologio di Reggio Emilia

Come da otto stagioni ad oggi, torna sul palco del Teatro Piccolo Orologio il tradizionale appuntamento con le opere di William Shakespeare presentate in lingua originale inglese dalla compagnia Teatro delle Due, da sempre capace e di rendere viva la poesia del bardo e di trasmetterla ad un giovane pubblico.

Dopo il successo dell’Othello dello scorso anno, il Teatro delle Due porterà in scena venerdì 14 e sabato 15 febbraio, alle ore 21.00, Julius Caesar con Amanda Thickpenny, Jazmin Williams, Julia VanderVeen, Kevin Patrick McGuire, Ollie Rasini, Scott Watson, Valeria Bottazzi, diretti da Kevin Patrick McGuire.

Il cast di attori professionisti americani, insieme alle reggiane Ollie Rasini e Valeria Bottazzi, accompagneranno il pubblico del Teatro Piccolo Orologio in un viaggio attraverso una delle più emozionanti tragedie shakesperiane e la profondità del suo elevato linguaggio, apprezzandone la sonorità della lingua originale.

Rileggere e riproporre i grandi classici attraverso lo studio della lingua in cui sono stati scritti permette anche di stimolare e avvicinare al Teatro quel pubblico che solitamente non lo frequenta e di coinvolgere in interessanti progetti e collaborazioni anche gli istituti scolastici.

Biglietti: 14€ e 12€. Per informazioni e prenotazioni: biglietteria@teatropiccolorologio.com, www.mamimo.it, 0522-383178 dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:30.