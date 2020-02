Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 13 febbraio

Sereno o poco nuvoloso al mattino, nuvolosità in aumento dal pomeriggio con possibilità di deboli e sporadiche piogge sulle zone di bassa pianura e un po’ più consistenti sul crinale appenninico. Temperature: minime in generale flessione, con valori compresi tra 1 e 4 gradi nei centri urbani e localmente sotto zero sulle aree rurali. Massime in calo sul settore centro-occidentale, con valori attorno a 11/12 gradi, e stazionarie o in locale aumento sulla Romagna con valori attorno a 16 gradi, anche in collina. Venti: al mattino deboli di direzione variabile. Dal pomeriggio progressiva intensificazione della ventilazione sud-occidentale sui rilievi con venti che nella sera-notte diverranno moderati o forti sul crinale appenninico e moderati fino alla collina sui rilievi centro-orientali, con probabilità di raffiche forti. Sulle zone di pianura emiliane i venti rimarranno deboli variabili mentre sulla Romagna saranno deboli o a tratti moderati sud-occidentali. Mare: quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)