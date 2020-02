Oggi al Crogiolo Marazzi la prima edizione di “Innovation Days”

Si è svolta oggi a Sassuolo presso il Crogiolo Marazzi, la prima edizione di “Innovation Days”, la scuola incontra l’impresa in un percorso di educazione all’imprenditorialità che affianca studenti, imprenditori ed esperti.

Innovation Days, che si sta concludendo in questi minuti presso l’Aula Magna del Volta, è la prima di una serie di giornate dedicate all’innovazione, creatività e impresa, si prepara ad accogliere gli studenti degli Istituti Secondari Superiori del Distretto Ceramico ma anche insegnanti, educatori e cittadini interessati alla promozione della cultura imprenditoriale per una educazione alla creatività e al fare impresa. L’evento è organizzato da Viceversa, associazione che, dal 2013, nell’ambito della fiera del lavoro Ricomincio da Me, porta avanti percorsi di educazione all’imprenditorialità rivolti alle scuole superiori della provincia di Modena e l’associazione Uciim, con il patrocinio del Comune di Sassuolo e Crogiolo Marazzi e con il contributo di Esmalglass-Itaca Group.

Creatività, innovazione, sviluppo dello spirito imprenditoriale saranno alla base delle professioni del futuro per chi vorrà creare o trovare lavoro. Per questo è importante proporre già dalla scuola programmi e attività che incoraggino l’adozione della giusta mentalità d’impresa e potenziando l’acquisizione di abilità imprenditoriali, condizioni indispensabili per adattarsi ad un mercato del lavoro globalizzato. L’esperienza dimostra infatti come le persone formate sui temi legati al “fare impresa” e all’imprenditorialità in generale, abbiano una maggiore possibilità non solo di trovare un impiego, ma anche di avviare con successo una propria azienda. All’evento hanno aderito tutti gli Istituti del Distretto Ceramico: IIS Volta, ITCG Baggi, I.I.S. Elsa Morante, Liceo Formiggini e IPSIA Ferrari.

Il confronto tra studenti, imprenditori, professionisti, startupper e formatori e gli studenti è stato moderato dalla Prof.ssa Alessandra Borghi, presidente UCIIM Modena – Sassuolo e già Dirigente Scolastico dell’IIS Volta di Sassuolo.