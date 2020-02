Test Ferrari SF1000, il debutto è di Vettel

Sarà Sebastian Vettel ad avere l’onore di far debuttare ufficialmente in pista la SF1000 nella prima sessione di test pre-stagionali sul circuito di Barcelona-Catalunya. Il pilota tedesco sarà impegnato al volante per l’intera giornata di mercoledì 19 cedendo il sedile a Charles Leclerc nella mattinata di giovedì 20.

Cambio pilota. Secondo il programma definito dagli ingegneri della Scuderia Ferrari Mission Winnow, giovedì durante la pausa pranzo la vettura sarà riconfigurata sulle misure di Vettel che avrà il compito di girare nel pomeriggio. Nella giornata conclusiva di venerdì la SF1000 sarà interamente a disposizione di Charles.

Test 2. Al termine dei primi tre giorni di prove, alla luce dei dati raccolti, la squadra definirà i turni di guida del secondo test, in programma sempre sulla pista catalana dal 26 al 28 febbraio.