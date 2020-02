A Reggio Emilia un ciclo di serate con FIAB-Tuttinbici

Lunedì 17 febbraio alle ore 21 presso il Centro Sociale Orologio in via Massenet, 19 a Reggio FIAB-Tuttinbici presenta il calendario 2020: un ricco programma di gite di difficoltà e lunghezze diversificate, con interessanti novità come il “Giro del Reggiano” a tappe, la partecipazione a PedalArt (escursioni in occasione di Parma città italiana della cultura 2020), la ciclostorica “La Tricolore” e la rinnovata festa della bicicletta Re-Bike.

Seguirà la suggestiva proiezione del cicloviaggio realizzato da Dario Rossi e Giovanni Cocconcelli fra le terre mutate dai terremoti.

Tutti i lunedì successivi fino al 23 marzo, si terranno poi serate sul tema ciclabilità: presentazioni di cicloviaggi, la proiezione di un film, interventi di esperti e una serata con un breve corso pratico di manutenzione della bicicletta.

Nel corso delle serate sarà sempre possibile iscriversi all’associazione o rinnovare la tessera: i soci di FIAB-Tuttinbici godono di numerosi vantaggi, come la copertura assicurativa RC per danni a terzi provocati circolando in bicicletta. sconti presso negozi convenzionati e agevolazioni per vari servizi (assistenza legale, pernottamenti nelle strutture Albergabici, viaggi in bicicletta FIAB); e, con soli 6 euro in più all’anno, si ha diritto all’abbonamento alla rivista BC, l’unica che in Italia tratta di ciclismo urbano e di ciclo-escursionismo.

Durante le serate sarà poi distribuito il nuovo libretto 2020 di Tuttinbici, con il calendario gite dettagliato e interessanti approfondimenti sulla ciclabilità a Reggio; saranno inoltre disponibili copie dell’”Almanacco dei ciclisti Illuminati” di Ivanna Rossi e Gianfranco Fantini.

FIAB-Tuttinbici dal 1985 promuove la cultura e la pratica della bicicletta a Reggio con eventi e attività rivolte a tutta la cittadinanza. Oltre al ciclo di incontri di febbraio e marzo, Tuttinbici svolge, in collaborazione con il Comune, anche uscite didattiche e laboratori per le scuole durante l’anno scolastico e “Bimbimbici”, biciclettata rivolta a tutte le scuole della città.