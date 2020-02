E’ on line il nuovo sito internet della Provincia di Modena

Il nuovo sito internet della Provincia di Modena è online da lunedì 17 febbraio, con una nuova veste grafica e diverse funzionalità per i cittadini. Sviluppato in conformità alle disposizioni di Agid, l’Agenzia per l’Italia digitale, il nuovo portale sostituisce il sito nato nel 2006.

Per il presidente della Provincia Gian Domenico Tomei «il portale rappresenta un tassello fondamentale nel rilancio dell’ente. Non si tratta solo di un’operazione di “restyling”, ma abbiamo voluto offrire uno strumento semplice ed efficace per dare informazioni utili a cittadini ed amministratori. Infatti, tra le novità, abbiamo dedicato una sezione ai servizi rivolti ai Comuni, nella logica di una Provincia sempre più “casa dei Comuni”, un contenitore che possa aiutare anche per le realtà territoriali di minori dimensioni».

Tra le novità spiccano una veste grafica semplificata e più adatta ai sistemi mobili, per poter navigare anche da smartphone, e nuovi link ai social media dell’ente, facebook, twitter, instagram e il più recente telegram, sul quale la Provincia ha aperto un canale dedicato alle comunicazioni di emergenza.

Per queste ragioni, conclude Tomei, «siamo convinti che questo nuovo strumento sarà in grado di accorciare la distanza tra cittadini e istituzioni, con serietà e trasparenza. Restiamo convinti che garantire informazioni tempestive e trasparenti sia la strada giusta per costruire e far crescere un dialogo positivo coi territori e con i cittadini».

Il nuovo sito, che mantiene l’attuale indirizzo www.provincia.modena.it è stato sviluppato da una società esterna insieme al personale interno. Sarà comunque possibile accedere anche al vecchio portale attraverso un link dedicato, per consentire agli utenti di visualizzare anche i vecchi contenuti.