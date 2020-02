Carpi: selfie in mezzo ai binari, poi sassi sulle rotaie e sul treno in transito. Denunciati tre minorenni

Carpi: selfie in mezzo ai binari, poi sassi sulle rotaie e sul...

E’ accaduto venerdì scorso, verso le ore 17.30, a Carpi, nel tratto ferroviario all’altezza del sottopassaggio di via Lama di Quartirolo. Tre giovanissimi del posto, scavalcata la recinzione hanno iniziato a farsi selfie e video in mezzo alle rotaie auspicando il passaggio imminente del treno. Poi rotolano sul terrapieno che costeggia le rotaie, tra risate e beffe, hanno raggiunto i binari mentre il treno si avvicinava. Uno di loro, sobillato dagli altri, ha posizionato un sasso su un binario, allontanandosi dalle rotaie qualche istante prima che il convoglio passasse, mentre gli altri due lo riprendevano col telefonico. Ad allertare il 112 è stato un automobilista di passaggio, così i carabinieri hanno allertato le Ferrovie dello Stato, al fine di avvertire il macchinista e fargli diminuire la velocità. Nel frattempo il treno è arrivato, loro ridono, si compiacciono e postano tutto sullo stato di Whatsapp. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto i ragazzini sono fuggiti, ma le indagini hanno comunque condotto alla loro identificazione. Dovranno ora rispondere, innanzi al Tribunale per i Minorenni di Bologna, di attentato alla sicurezza dei trasporti e di getto pericoloso di cose.