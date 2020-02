Danneggiano auto in sosta, suppellettili e telecamere di sorveglianza: quattro vandali denunciati a Carpi

E’ accaduto la sera dell’8 febbraio, in pieno centro storico a Carpi. Forse complice la noia o la sfacciataggine fine a se stessa, quattro giovanissimi (tre dei quali minorenni), si sono dilettati a spaccare gli specchietti retrovisori di alcune auto in sosta in via Santa Chiara, nel pressi dell’oratorio. Non soddisfatti, i quattro si sono poi esibiti – in favore della loro comitiva di coetanei – salendo sul tettuccio di alcune autovetture, inneggiando a squarciagola, e successivamente frantumando una fioriera di un negozio lì vicino.

Poco dopo, non ancora soddisfatti, sono entrati nell’oratorio; uno di loro, utilizzando una stampella sottratta ad un amico, l’ha lanciata contro una telecamera di sorveglianza (rendendola inefficiente) e poi, assieme agli altri, si è scagliato contro un portone, prendendolo a calci col chiaro intento di danneggiarlo. Il tutto con la consapevolezza di essere ripresi dalle telecamere, all’indirizzo delle quale non sono mancati sfrontati gesti di sfida. I quattro sono stati identificati dai Carabinieri di Carpi: tre di loro (poiché l’ultimo, tredicenne, non sarà imputabile) dovranno rispondere di danneggiamento aggravato e continuato in concorso.