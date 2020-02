Domenica di Carnevale anche a Sant’Ilario

Domenica 23 febbraio (ore 14.30) classico appuntamento in piazza IV novembre con il 65° Carnevale Santilariese. Tema della giornata “Pirati dei Caraibi”. Tutti i bambini, in particolare dalla scuola d’infanzia e primaria, sono invitati a partecipare a questa meravigliosa festa per il paese. La Sfilata avrà inizio alle ore 14.30: il percorso si svilupperà per le vie del centro con diverse tappe nei luoghi caratteristici. Per i più piccoli giochi e letture nella piazza principale con punti ristoro gestiti dalle associazioni. Al termine della sfilata ecco il famoso concorso delle “Mascherine Singole”.

Nel corso di queste settimane bambini, associazioni e genitori hanno costruito insieme gli accessori per i travestimenti e le scenografie per la piazza. La partecipazione per domenica ai giochi per i non iscritti ha un costo di €2,00. Il Carnevale Santilariese è promosso e organizzato da ANSPI e Oratorio San Giovanni Bosco, Unità Pastorale S.Ilario-Calerno, associazione Nonna Lucia, Pro Loco S.Ilario, Civette sul Comò, Scuola Infanzia San Giuseppe con il patrocinio e il contributo dell’Amministrazione Comunale.