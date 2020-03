Acer Modena, le nuove disposizioni per utenti e personale

Acer Modena informa che, a seguito delle misure di contenimento della diffusione del Coronavirus e al fine di limitare al massimo gli spostamenti e i contatti sia tra gli degli utenti sia tra questi e il personale Acer, sospende fino al 3 aprile i servizi che possano generare contatti (tra utenti, fornitori, personale proprio e di altri enti).

È sospeso il ricevimento del pubblico presso i Comuni e le Unioni Comunali, senza pregiudicare la possibilità di entrare in contatto con gli uffici Acer attraverso un notevole potenziamento della presenza dei dipendenti dedicati a ricevere telefonate e rispondere alle mail.

Tutte le attività di Acer Modena presso gli sportelli decentrati Urp e nella sede di via Cialdini sono sospese fino al 3 aprile, per gli utenti gli uffici saranno contattabili esclusivamente via mail all’indirizzo urpacermo@aziendacasamo.it o telefonicamente ai numeri 059-891820 (manutenzione), 059-891812 (canoni), 059-891811 (assegnazioni), 059-891871 (legale), 059-891885 (condomini), nei seguenti orari: lunedì dalle 8.30 alle 13, giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18, martedì, mercoledì e venerdì dalle 11 alle 13. Resta attivo il servizio di ricezione segnalazioni per pronto intervento manutentivo con segreteria telefonica al numero 059-891820 fuori dalle fasce orarie sopra descritte.

Amministratori, fornitori, consulenti e/o altre ditte esterne sono pregati di utilizzare i canali di comunicazioni già in essere.

Acer, vista la difficile e straordinaria situazione che stiamo vivendo, sollecita la massima collaborazione da parte di tutti, contando sul senso civico di ognuno.