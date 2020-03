Rinviata al gennaio 2021 “La Divina Commedia Opera Musical” prevista al Teatro EuropAuditorium

Alla luce del decreto ministeriale emanato lo scorso 4 marzo che sospende fino al 3 aprile 2020 manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura al fine di contenere la diffusione del Coronavirus, il Teatro EuropAuditorium comunica che lo spettacolo La Divina Commedia Opera Musical è stato rinviato dal 7 e 8 marzo 2020 al 23 e 24 gennaio 2021 (sabato 23 gennaio – ore 21.00; domenica 24 gennaio – ore 16.30).

I biglietti acquistati per lo spettacolo saranno validi per la nuova data (quelli acquistati per il 7 marzo saranno validi per il 23 gennaio e quelli acquistati per l’8 marzo saranno validi per il 24 gennaio).

Si comunica inoltre che il Teatro EuropAuditorium aggiunge una nuova replica serale dello spettacolo, venerdì 22 gennaio alle ore 21.00 (prevendite aperte dal 12 marzo attraverso i canali Vivaticket e Ticketone), e un matinée dedicato alle scolaresche, sabato 23 gennaio (ore 10.30).

Il 2021 sarà un anno speciale per il tour de La Divina Commedia Opera Musical che andrà a celebrare Dante Alighieri a 700 anni dalla sua morte anche con le date bolognesi.

Per maggiori informazioni: 051.372540 – info@teatroeuropa.it

La biglietteria del Teatro EuropAuditorium (Piazza Costituzione 5/f, Bologna) è aperta dal lunedì al sabato (ore 15.00 – 19.00).