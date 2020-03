L’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia in merito alle molte, generose, proposte di donazioni da parte di cittadini e imprese

La Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia informa che sta ricevendo molte, generose, proposte di donazioni da parte di cittadini e imprese. Per effettuare una donazione l’Iban dell’Azienda USL è IT34Y0306902477100000046052 (BIC: BCITITMM), causale emergenza COVID 19.

Gli importi delle donazioni saranno utilizzati per far fronte all’emergenza coronavirus e l’impiego dei fondi sarà successivamente reso noto dall’Azienda.

Prioritariamente si procederà con l’acquisto di tecnologia, strumentazione e dispositivi medici necessari ad incrementare i posti letto di rianimazione e di assistenza per i pazienti.

Sul sito www.ausl.re.it, sezione come fare per in home page, menu a tendina effettuare donazioni in denaro, tutte le informazioni.

La Direzione invita i promotori di raccolte fondi online a mettersi in contatto con l’Azienda via mail all’indirizzo protobilancio@ausl.re.it, per concordare le azioni da intraprendere e poter correttamente informare i cittadini che ci contattano.