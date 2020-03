Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature: minime senza variazioni significative, comprese tra 5-6 gradi nei capoluoghi di pianura occidentale, 8-10 gradi in quelli orientali; valori leggermente inferiori nelle aree rurali. Massime in ulteriore aumento, comprese tra 16-17 gradi nei capoluoghi della pianura interna, qualche grado in meno lungo la fascia costiera. Venti: deboli in prevalenza sud-occidentali sui rilievi, deboli variabili in pianura. Mare: quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)