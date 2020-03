Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 13 marzo

Cielo irregolarmente nuvoloso sin dal mattino, con ulteriore incremento della nuvolosità nel corso della giornata. Dalla sera deboli precipitazioni sparse, ma con locali rovesci non esclusi, in spostamento dalla pianura verso i rilievi, specie sul settore centro-occidentale della regione. Temperature: minime in aumento con valori attorno a 11/12°C sui principali centri urbani. Massime in lieve diminuzione: 14/15°C sulla costa e sulla pianura emiliana centro-occidentale, tra 16°C e 18°C su quella emiliana orientale e su quella romagnola più interna. Venti: al mattino deboli sud-occidentali sui rilievi, deboli variabili altrove; durante il pomeriggio rotazione da est/nord-est fino a divenire moderati dalla sera sul mare. Mare: quasi calmo al mattino, poco mosso al pomeriggio, mosso in serata.

(Arpae)