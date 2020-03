Pubblica Assistenza Sassuolo dona 500 euro all’Ospedale

Il Consiglio Direttivo della PAS ha erogato in favore dell’ospedale cittadino un contributo di euro 500 per l’emergenza Covid-19.

“Crediamo sia fondamentale, in un momento come questo, far sentire la nostra vicinanza a coloro che sono impegnati nelle strutture ospedaliere, in prima linea, per contrastare un nemico invisibile che sta mettendo a dura prova l’intero genere umano. Anche per una realtà associativa come la nostra è una situazione difficile. I volontari impegnati sulle ambulanze hanno, giustamente, titubanze e paure. La difficoltà nel reperire i dispositivi di protezione individuale ed i loro prezzi sono un problema reale, ma siamo nati per questo: per essere d’aiuto alla cittadinanza, al sistema sanitario ed a tutti coloro che si trovano in situazioni di difficoltà.

Ai Medici, agli Infermieri ed a tutti coloro che combattono questa battaglia va il nostro più grande ringraziamento. Siete il nostro orgoglio, siete la nostra forza, siete i nostri Eroi. Vinceremo noi!“