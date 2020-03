Vignola: nei guai per non aver denunciato fucile da caccia, legalmente detenuto...

Ieri, i carabinieri della Tenenza di Vignola hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica un autotrasportatore 72 enne del luogo. Dagli accertamenti eseguiti dai militari, è risultato che l’uomo non aveva ottemperato all’obbligo di denuncia di detenzione di un fucile da caccia. L’arma era già legalmente detenuta dall’uomo, ma in tutt’altra residenza.

