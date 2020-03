Incendio in un garage a Crespellano

Stamane poco dopo le 11:00 i Vigili del fuoco sono stati allertati per un incendio sviluppatosi nel garage di un’abitazione in via Provinciale nel Comune di Crespellano. Le fiamme hanno interessato vario materiale. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Bologna e dei distaccamenti di Bazzano e Zola Predosa e una pattuglia della Polizia locale.