Severi (FI): “Bene l’avvio dell’igienizzazione strade. Estendere servizio a tutti i punti sensibili”

“Bene l’avvio del servizio di lavaggio ed igienizzazione delle strade. Ora ci si attivi per la sanificazione di tutte le aree sensibili della città, tra cui cassonetti dell’immondizia e panchine, adesso libere grazie all’ordinanza del Comune. Siamo soddisfatti. Lavare ed igienizzare i luoghi pubblici a maggior frequentazione è possibile e giusto. Anche il comune di Vignola lo sta facendo. Sassuolo proceda con la strada intrapresa. Lo abbiamo detto e lo ripetiamo. Qualsiasi azione possa contribuire a prevenire il contagio, a Sassuolo deve continuare ad essere perseguita. Crediamo che la pulizia delle strade rappresenti anche un importante segnale per la popolazione. Solo l’azione sinergica tra comune e cittadini, che rimanendo in casa stanno dimostrando un grande senso di responsabilità, può aiutarci a contrastare il diffondersi di questo terribile virus e ad arginare questa spaventosa emergenza”

Claudia Severi – Consigliere comunale Forza Italia Sassuolo