Alla popolazione del modenese: “Non siete soli: i farmacisti sono al vostro fianco”

“In questo periodo storico di estrema difficoltà e di grandi sacrifici per tutti noi – dichiara la dott.ssa Silvana Casale, presidente di Federfarma Modena – vogliamo far sapere a tutti i nostri concittadini che le Farmacie Private associate a Federfarma Modena sono al vostro servizio.

I farmacisti, sin dal primo giorno di emergenza, nonostante la giusta preoccupazione, i timori e le ansie che tutti proviamo in queste settimane, non sono arretrati dalla loro attività quotidiana di assistenza a voi e a fianco di tutti gli operatori che, in vario modo, sono impegnati in prima linea.

Pur in un momento di enorme difficoltà per l’organizzazione stessa del proprio lavoro, un momento in cui le farmacie sono oggetto di richieste straordinarie, in particolare di mascherine protettive e di prodotti disinfettanti, i vostri farmacisti continuano nell’impegno di fornirvi le corrette e dovute informazioni, senza arretrare nell’esercizio del proprio compito, dando esempio di compostezza e di senso del dovere.

Nonostante l’esposizione quotidiana al rischio di contagio, la farmacia resta un presidio sanitario cui potete rivolgervi con fiducia e con la certezza di ricevere risposte veritiere e concrete.”

“Non siete soli” – conclude la dott.ssa Casale – “Insieme possiamo superare anche questa incredibile prova”.