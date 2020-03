Spacciatore bloccato dai carabinieri a Castelfranco Emilia

Ieri pomeriggio, i Carabinieri della tenenza di Castelfranco Emilia hanno sorpreso e tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino del Gambia, 27enne, senza fissa dimora, già noto alle forze di polizia. I militari, nel corso del servizio hanno notato lo spacciatore all’atto di cedere della sostanza stupefacente e si sono posti al suo inseguimento, bloccandolo. La perquisizione ha permesso di rilevare e sequestrare complessivamente 13 grammi di marijuana. Lo straniero verrà condotto questa mattina davanti al giudice per il rito direttissimo.