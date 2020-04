Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 5 aprile

Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l’intera giornata. Temperature: minime in sensibile aumento lungo la costa dove sono previsti valori attorno a 9/10°C, stazionarie o in lieve aumento altrove e generalmente comprese tra 3°C e 5°C. Massime stabili e per lo più attorno a 18/19°C sulle aree pianeggianti, in lieve diminuzione e prossime a 14/16°C sul settore costiero e zone limitrofe. Venti: nordorientali, moderati in progressiva attenuazione sul mare, deboli altrove. Mare: mosso, con moto ondoso in calo a poco mosso sotto costa dalla sera.

(Arpae)