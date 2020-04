Senso unico alternato sulla Sp 111 Val d’Enza a Calerno

La Provincia di Reggio Emilia informa che da oggi, nell’ambito dell’appalto relativo agli interventi di messa in sicurezza delle strade del Reparto nord, sono programmati interventi di nuova installazione di barriere stradali di sicurezza sulla Sp 111 Val d’Enza, per un tratto di circa 400 metri in località Calerno di Sant’Ilario. Per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori, saranno istituiti sensi unici alternati.

Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.