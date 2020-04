Sicurezza stradale, a Modena interventi sulla segnaletica

È iniziato subito dopo Pasqua da via Emilia ovest, a Cittanova, un intervento di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale che interesserà inizialmente, finché il traffico è limitato a causa delle restrizioni agli spostamenti imposti dall’emergenza coronavirus, le arterie principali che attraversano la città.

L’intervento, coordinato dai tecnici del servizio Lavori pubblici e manutenzione della città, viene svolto nell’ambito dell’accordo quadro per la manutenzione della segnaletica, del valore di 400 mila euro, aggiudicato in via definitiva nei giorni scorsi alla ditta Cigiesse di Padova.

I lavori, partiti appunto da Cittanova, si sposteranno verso il centro cittadino lungo via Emilia ovest e, di seguito interesseranno via Emilia est per spostarsi, quindi, in via Giardini, dal centro fino a Saliceta San Giuliano.

Contemporaneamente, una seconda squadra è al lavoro sulla nazionale per Carpi, fino a Lesignana, per poi spostarsi nella zona industriale di via Germania, viale Francia e via delle Nazioni.