Al tradizionale mercato del lunedì di Modena ci sono i banchi di prodotti alimentari

Dopo le prime due positive esperienze, anche il prossimo lunedì, domani 11 maggio, al tradizionale mercato che si svolge al Parco Novi Sad saranno presenti i banchi agroalimentari. Dalle 7 alle 14, gli ambulanti del Consorzio il Mercato saranno a disposizione dei clienti.

“Le soluzioni che abbiamo adottato sono rigorose, volte ad assicurare la tutela della salute dei clienti e degli operatori. In particolare, come prescritto, gli ingressi nell’area perimetrata sono contingentati, inoltre, sono previste distanze di sicurezza e più in generale ogni misura idonea per evitare comportamenti rischiosi. Ora auspichiamo che la gente approfitti della possibilità di acquistare prodotti freschissimi e specialità regionali e nazionali che uniscono il valore della qualità a quello della convenienza in un contesto che, con l’impegno di tutti, è sicuro. Lunedì scorso i primi riscontri sono stati incoraggianti. Speriamo di proseguire in questa direzione” sottolinea Guido Sirri, presidente del Consorzio Il Mercato.