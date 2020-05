Allerta per vento e temporali, domani in regione

Per domani, 11 maggio, sono previsti dalle prime ore della giornata temporali organizzati sul settore appenninico centro-occidentale con quantitativi che potranno raggiungere localmente valori attorno a 50 mm in 6 ore e tra 80 e 100 mm in 24 ore. I temporali potranno interessare in seguito la pianura occidentale con valori che potranno raggiungere al più 30 mm in 24 ore. Sulla pianura centro-orientale non si esclude la possibilità di fenomeni convettivi sparsi e non organizzati.

Inoltre, le aree appenniniche saranno interessate anche da una forte ventilazione, in aumento nel corso della giornata. Sul settore appenninico centro-occidentale i valori di intensità sono previsti superiori a 80 km/h sulle aree montane più elevate, con punte superiori a 90 km/h sulle zone di crinale, mentre nelle aree medio-montane e collinari e sul settore appenninico orientale i valori potranno raggiungere la soglia di 70 km/h. La ventilazione potrà essere associata a temporanee raffiche di maggiore intensità.