Vetto, prorogata la chiusura del ponte del Pomello

Non si concluderanno domani i lavori avviati dalla Provincia di Reggio Emilia, ed eseguiti dalla ditta Camar di Castelnovo Monti, per il ripristino e consolidamento dei paramenti murari della spalla destra del ponte del Pomello sul torrente Enza, lungo a Sp 10 in comune di Vetto ed al confine con Neviano degli Arduini (Parma).

A seguito dell’andamento del cantiere, si è infatti reso necessario operare dall’estradosso del manufatto con occupazione del piano viabile. Fino al termine di tali lavori, il ponte del Pomello rimarrà pertanto chiuso al transito ed il traffico continuerà ad essere deviato su seguenti percorsi alternativi. Per la sponda reggiana, i veicoli provenienti da Reggio e diretti a Neviano degli Arduini, veranno deviati verso Traversetolo a San Polo d’Enza, all’intersezione tra la Sp 12 “Sant’Ilario – Montecchio – San Polo” e la Sp 513R di Val d’Enza. Per la sponda parmense, i veicoli in transito lungo la SP 513R di Val d’Enza provenienti da Parma e diretti a Vetto e Castelnovo Monti verranno deviati verso San Polo d’Enza in località Traversetolo, all’intersezione con la strada comunale via Roma, e mantenuti sulla Sp 513R.

Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.