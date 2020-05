2 giugno: una bandiera speciale all’uncinetto sarà donata al Comune di Cavriago

“Dal 2012 a Cavriago il 2 giugno viene celebrato consegnando una copia della Costituzione ai neo 18enni e dando la cittadinanza onoraria ai bambini stranieri nati in Italia e residenti nel nostro paese. Alla luce delle restrizioni imposte dall’emergenza Coronavirus, quest’anno la cerimonia non potrà svolgersi come di consueto. Ci dispiace molto ma la consegna delle cittadinanze onorarie e delle copie della Costituzione sono solo rimandate a quando ci si potrà di nuovo ritrovare tutti insieme. Il 2 giugno però è il giorno della nascita della nostra Repubblica e non possiamo non festeggiare. Pertanto abbiamo pensato a diverse iniziative online”.

Con queste parole la sindaca Francesca Bedogni annuncia il programma di martedì prossimo. Tutta la cerimonia verrà trasmetta in diretta online su “Cavriago on air”, la web tv dell’amministrazione comunale attivata in occasione della pandemia, quindi sull’omonima pagina facebook e in contemporanea sulle pagine facebook del Comune e del centro cultura Multiplo. Si partirà alle 10 con la consegna da parte dell’associazione di volontariato “Un filo che unisce Cavriago” alla sindaca della bandiera del Comune realizzata all’uncinetto con stemma ricamato a mano (per l’intelaiatura ha contribuito Ivan Turci, la cornice è stata realizzata gratuitamente dalla Casa della Cornice); inoltre saranno donate una fascia tricolore e una bandiera tricolore sempre all’uncinetto. Le signore del “Filo” sono stesse che, a Natale, erano state le promotrici dell’albero dei record all’uncinetto allestito in piazza Zanti. Il tutto avverrà in piazza Don Dossetti, davanti al monumento ai Caduti e al Comune. Seguirà un discorso della sindaca Francesca Bedogni ai cittadini e un intervento di alcune rappresentanti di “Un filo che unisce Cavriago”. Poi, sempre su “Cavriago on air”, ci saranno alcune letture da parte di ragazzi e ragazze dei primi 12 articoli principali della nostra Costituzione.

Questo calendario di iniziative è stato ripensato grazie all’assessora alla cultura Martina Zecchetti, che si occuperà di moderare i vari momenti online. La Zecchetti conclude annunciando: “La consegna delle Costituzioni ai nati nel 2020 e il conferimento della cittadinanza onoraria ai minorenni stranieri nati in Italia e residenti dallo scorso anno a Cavriago avverrà appena la situazione e le direttive ce lo permetteranno”.