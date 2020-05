Marcello Beccati nuovo segretario provinciale del Sunia di Modena

Marcello Beccati è il nuovo segretario provinciale del Sindacato Sunia che tutela gli inquilini, eletto ieri all’unanimità dal Comitato Direttivo provinciale di Modena alla presenza di Valentino Minarelli segretario Sunia regionale e Manuela Gozzi segretaria Cgil Modena.

Beccati, 42 anni, vignolese, sposato con 2 figli, entra in Cgil nel dicembre 2005 come funzionario territoriale del sindacato edili Fillea Cgil dove segue le aziende del distretto Terre di Castelli. Nel 2013 passa a guidare la categoria di cui è stato segretario sino a oggi. Il suo successore in Fillea sarà eletto nelle prossime settimane.

Beccati si è detto soddisfatto per la sua elezione alla guida del Sunia e intende continuare l’ottimo lavoro di chi lo ha preceduto e che ha portato a essere il Sunia una delle realtà principali a livello nazionale per numero di iscritti (oltre 4.000 associati) e per attività di servizio e consulenza. Il Sunia, grazie al lavoro fatto dalla segretaria uscente Antonietta Mencarelli negli ultimi 12 anni, è oggi anche un’associazione di rilevanza politica nel confronto con le istituzioni e con le associazioni dei piccoli proprietari.

Fra le attività di servizio rivolte ai propri associati e, in convenzione agli iscritti Cgil, il Sunia offre assistenza agli inquilini per le domande di acceso alle case popolari, per la stipula dei contratti di locazione nel mercato privato, consulenza sui rapporti tra proprietari e inquilini e problematiche condominiali, per domande di sostegno all’affitto, tutela in caso di sfratto, sulle detrazioni fiscali per inquilini, ecc…

Beccati intende dare continuità alla scelta di diffuso decentramento per essere più vicino ai bisogni della gente, confermando, anche in questo momento di difficoltà e distanziamento sociale, la presenza del Sunia in molte delle sedi Cgil di Modena e provincia.

Oggi è centrale il problema dell’abitare per i redditi medio-bassi, vanno potenziate e ampliate le politiche per l’edilizia residenziale pubblica, poiché a fronte di una grande richiesta di case, la disponibilità di alloggi pubblici è notevolmente insufficiente. Occorre reperire alloggi per l’affitto a costi sostenibili anche nel mercato privato, attraverso politiche abitative per l’affitto che devono far parte dell’agenda politica sia a livello locale che nazionale

Beccati subentra ad Antonietta Mencarelli che ha guidato il sindacato inquilini negli ultimi 12 anni, dal 2008 ad oggi, ed ora lascia per sopraggiunta età pensionistica.

Ad Antonietta Mencarelli va il ringraziamento per il lavoro svolto e un abbraccio affettuoso da parte del Sunia provinciale, della segreteria confederale Cgil e di tutta la Cgil di Modena. A Beccati i migliori auguri di buon lavoro.