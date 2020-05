Colpi di arma da fuoco in via Verdi: individuato dalla Polizia di Stato il responsabile

Colpi di arma da fuoco in via Verdi: individuato dalla Polizia di...

Intorno alle ore 22.00 del 28 maggio scorso è giunta segnalazione al numero di emergenza 112NUE, da parte di alcuni cittadini, dell’esplosione in strada di due colpi di arma da fuoco, in via Verdi, all’altezza del civico n.51.

Il personale intervenuto nell’immediatezza dei fatti, dopo aver rinvenuto per terra due bossoli a salve calibro 9 mm, marca Fiocchi, ha appreso da alcuni testimoni che l’autore del gesto era arrivato a bordo di un’autovettura Mercedes di colore bianco in compagnia di un altro uomo rimasto ignoto.

La serrata attività investigativa, esperita dalla Squadra Mobile, ha consentito di risalire all’identità del proprietario del veicolo segnalato, un cittadino tunisino di 33 anni, il quale è stato rintracciato presso la propria abitazione in Modena.

La perquisizione personale, estesa al domicilio e alle due auto di proprietà dell’indagato, ha dato esito positivo in quanto all’interno dell’abitazione sono state rinvenute 133 cartucce a salve calibro 9mm, marca Fiocchi, e nell’abitacolo della Mercedes Bianca altre 3 cartucce dello stesso tipo e due sbarre metalliche.

Il 33enne, pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti, è stato pertanto denunciato in stato di libertà.