Polizia di Stato e Polizia Locale: servizi di controllo anti-contagio a Carpi

Nella serata di ieri, il Commissariato di P.S. di Carpi ha coordinato dei servizi di controllo nel centro della città finalizzati alla verifica del rispetto delle norme anti-contagio da Covid-19.

Sono stati sensibilizzati i gestori dei locali e gli avventori a non violare le misure di distanziamento sociale e ad utilizzare le mascherine di protezione.

L’attività è stata effettuata da personale del Commissariato di P.S., unitamente a uomini della Polizia Locale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia.

Il notevole afflusso di persone nel centro città, ha reso difficoltoso, in alcune circostanze, il rispetto delle norme anti-covid, comunque garantite da ripetuti passaggi e soste da parte degli equipaggi.

Sono stati controllati 11 locali e identificate 93 persone, di cui 22 con precedenti di polizia.

Il gestore di un locale sito in Corso Cabassi è stato sanzionato per non aver rispettato il divieto di asporto di bevande in contenitori di vetro e per non aver garantito il distanziamento sociale.

Sono state altresì sanzionate quattro persone per aver violato il divieto di assembramento.