Il ricordo di Veronica Fili, Otilia Camelia Ceornodolea e Zainaba Elaissaoui

“Un’enorme tragedia in cui hanno perso la vita tre giovani concittadine lasciando l’intera città nello sconforto più grande”.

Il Sindaco e la Giunta del Comune di Sassuolo in questo modo ricordano ad un anno esatto di distanza la tragedia, avvenuta il 6 giugno 2019 in A1, in cui persero la vita Veronica Fili, Otilia Camelia Ceornodolea e Zainaba Elaissaoui.

“E’ passato un anno – proseguono Sindaco e Giunta – ed ancora oggi è vivissimo il ricordo di quei terribili giorni e di tre giovanissime vite spezzate. Siamo vicini ai famigliari delle vittime: non ci sono parole per descrivere una cosa tanto tremendamente grande e terribile”.