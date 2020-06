Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 7 giugno

Nuvolosità irregolare, in aumento durante la giornata sul settore centro-occidentale. Precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale interesseranno maggiormente il crinale appenninico, estendendosi poi anche alla pianura ma con fenomeni di moderata intensità solo in prossimità del Po. Sulla Romagna nuvolosità meno compatta con temporanee schiarite durante il giorno, nubi in aumento nella sera con possibilità di rovesci in transito dai rilievi verso la pianura. Temperature: minime in leggero aumento con valori attorno ai 18 gradi. Massime in lieve flessione sul settore occidentale, con valori attorno ai 25/26 gradi e stazionarie o in locale aumento sul settore centro-orientale, con valori attorno a 27/28 gradi. Venti: sud-occidentali, moderati sui rilievi e temporaneamente sulla Romagna, deboli sul resto del territorio. Mare: poco mosso, localmente mosso in serata.

(Arpae)