Ottimi riscontri per il corso Istruttori MTB a Vetto

Ha avuto davvero ottimi riscontri il corso per Istruttori di Mountain Bike, allestito con l’organizzazione tecnica della Sezione Ciclismo dell’ Uisp provinciale di Reggio Emilia, il patrocinio e la collaborazione del Comune di Vetto, la collaborazione dell’Unione Montana Appennino. Il corso ha visto la partecipazione di una quindicina di bikers, in rappresentanza di Associazioni di Vetto, Castelnovo Monti, Ligonchio, Cerreto Laghi, Toano, Casina e San Polo d’Enza. Le attività nella parte mattutina si sono svolte su una dolce collina fra Rossigneto a Piagnolo, splendide e panoramiche località vettesi dove hanno avuto luogo le prime lezioni pratiche. Nel pomeriggio la sede delle lezioni si è trasferita sulla salita della Baita degli Alpini di Vetto capoluogo, con una impegnativa prova di abilità affrontata in sicurezza dai partecipanti dopo una precisa spiegazione di dettagli tecnici e preziosi suggerimenti degli istruttori.

I partecipanti hanno avuto quindi modo di acquisire importanti competenze necessarie ad ottenere il Patentino di Guida che, grazie alle nuove norme Coni, è richiesto per agire nell’intero territorio nazionale. Le lezioni hanno spaziato tra molteplici argomenti, dalla cartografia alla meccanica, dall’orientamento alle tecniche di guida, dalla tutela dell’ambiente all’equipaggiamento, dalla sicurezza alla promozione del territorio.

Vetto è stata scelta non soltanto per le sue bellezze paesaggistiche e la forte vocazione turistica del territorio, ma anche perché da poco è nata una nuova società sportiva dedicata proprio alla Mountain bike, ed è in corso un impegnativo lavoro di pulizia e tracciatura sentieri che la ASD Bike Extreme MTB Alta Val d’Enza sta svolgendo in stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Il corso è stato il primo passo di un più ampio progetto che vede protagonista il territorio dell’Appennino reggiano, che grazie alla Mountain Bike, potrà proporsi ancor più come meta turistica ideale per gli appassionati di questo sport e per i loro familiari fornendo tutti gli strumenti per una vacanza entusiasmante a contatto con la natura.