Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 16 giugno

Al mattino nuvolosità variabile con possibili precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi con rovesci o temporali sparsi, più probabili sui rilievi e sulle aree pianeggianti centro-occidentali, nuvolosità meno consistente sul settore costiero. Tendenza a schiarite in serata/notte. Temperature: stazionarie o in lieve aumento. Minime comprese tra 16° e 18°C, massime intorno a 25/27°C nei capoluoghi interni, 22/24°C sulla fascia costiera. Venti: deboli in prevalenza nord-orientali. Mare: poco mosso o quasi calmo.

(Arpae)