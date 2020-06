Il 20 giugno “Letters” in sala civica ad Albinea con lo spettacolo a conclusione del laboratorio di lettura

Il 20 giugno “Letters” in sala civica ad Albinea con lo spettacolo...

Sabato 20 giugno, alle 18 nella sala civica di via Morandi 9, si terrà lo spettacolo “Letters, laboratorio di lettura e narrazione sulle lettere più emozionanti di sempre”. Si tratta dell’esito del laboratorio di lettura e narrazione che Istarion Teatro ha organizzato, in collaborazione con il Comune di Albinea, con la conduzione di Valentina Tosi, attrice, narratrice e pedagogista della mediazione corporeo-espressiva.

Gli incontri del laboratorio, che dovevano svolgersi proprio in sala civica, sono stati svolti collegandosi on-line a causa dell’epidemia di Covid-19.

Lo spettacolo finale riporterà in vita le lettere più emozionanti della storia della letteratura. Lettere d’amore, lettere d’addio e lettere segrete che raccontano la nostra storia e l’infinita gamma dell’esperienza umana attraverso i colori vividi delle emozioni, dei sentimenti, degli stati d’animo, di chi ha fatto dono di sé, prendendosi tempo per raccontarsi, per comunicare.

Per partecipare la prenotazione è obbligatoria: inviare sms o WhatsApp al 3357661937 o 3385202392, o scrivere una e-mail a teatro@istarion.it