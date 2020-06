La stagione estiva a Villa Giacobazzi e a San Michele

oQuattro serate di musica oltre ad un concerto-spettacolo: inizia a prendere forma la stagione estiva del Comune di Sassuolo realizzata in collaborazione con le associazioni del territorio, la Fondazione Toscanini e con il contributo della Regione Emilia Romagna. Ad approvare l’atto d’indirizzo è stata la delibera n°91 del 16 giugno scorso approvata dalla Giunta del Comune di Sassuolo ed in corso di pubblicazione all’albo pretorio.

“Ciò che è accaduto negli ultimi mesi – afferma l’Assessore alla Cultura del Comune di Sassuolo Angela Ruini – che ci ha costretti in casa per arginare una pandemia che ha coinvolto tutto il mondo, lasciandoci poi in eredità nuove regole di distanziamento sociale e divieti di assembramenti da seguire, ha purtroppo portato alla cancellazione di tanti eventi ed appuntamenti che erano già stati messi in programma per la stagione estiva. Non potevamo, però, lasciare la nostra città priva di appuntamenti musicali e culturali per tutta l’estate: per questo abbiamo lavorato affinchè almeno i quattro appuntamenti di Villa Giacobazzi e quello programmato a San Michele potessero svolgersi. Si tratta di un primo assaggio di quello che sarà una stagione estiva sicuramente diversa ma non meno coinvolgente: nei prossimi giorni renderemo noti anche i programmi del cinema estivo, che traslocherà dalla corte di Villa Giacobazzi per trovare spazio, tre sere a settimana, in un piazzale Della Rosa più idoneo ad ospitare quanti più spettatori rispettando le regole imposte dal distanziamento sociale, e di una novità per la nostra città: un drive in che per una serata a settimana punta ad essere anche punto di ritrovo per i giovani ed i meno giovani”.

Gli appuntamenti alla corte di Villa Giacobazzi avranno una capienza 250 posti max a sedere , ingresso gratuito fino ad esaurimento posti e si svolgeranno:

sabato 4 luglio, alle 21: Concerto dell’ Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini

lunedì 6 luglio, alle 21: Racconti da Buenos Aires (spettacolo di narrazione, musica e …tango) in collaborazione con Associazione Circolo Amici della lirica Claudio Ughetti fisarmonica, Cristina Vivi flauto, Isabella Dapinguente voce recitante, Maurizio Casini voce narrante

lunedì 13 luglio, alle 21: Chiacchierate Concerto , Chopin; in collaborazione con Associazione Preludio, Stefano Malferrari al pianoforte, Gen Llukaci al violino

lunedì 20 luglio, alle 21: Concerto dell’ Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini,

Durante le serate a Villa Giacobazzi sarà attivo il punto ristoro con tigelle e bevande a cura di Anffas e Officina delle idee.

A San Michele, in vicolo la Rocca nell’area Parrocchiale di San Michele, invece si svolgerà: