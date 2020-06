Baiso: ferito e elitrasportato a Parma dopo caduta in moto

Una caduta in moto si è verificata intorno alle 12.00 di oggi a Baiso, nel reggiano, in conseguenza della quale il conducente, un 23enne abitante ad Alfonsine, nel ravennate, è rimasto seriamente ferito ma fortunatamente non versa in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Castellarano unitamente a una unità eliportata inviata dal 118.

Secondo una prima ricostruzione, ancora all’esatto vaglio dei carabinieri della stazione di Castellarano che hanno proceduto ai rilievi di legge, il 23enne alla guida di un motociclo proveniva da Baiso con direzione Sassogattone quando, per cause ancora all’esatto vaglio dei Carabinieri, perdeva il controllo della moto che finiva a terra fermandosi dopo una caduta in strisciata di circa 20 metri.

Il conducente a seguito delle lesioni riportate è stato elitrasportato al Maggiore di Parma.