Prorogata la concessione del centro sportivo Dalla Chiesa

Rinnovata la concessione in comodato d’uso gratuito del Centro Sportivo “C.A. Dalla Chiesa” per la gestione del Circolo Rometta 81 fino al 31 dicembre di quest’anno.

Lo ha stabiliti la delibera di Giunta del 16 giugno scorso avente ad oggetto “Concessione in uso del Centro Sportivo per il Tennis “C.A. Dalla Chiesa” in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio.

Nel Dup (Documento Unico di Programmazione) 2020/2022 era specificato che “Per il centro sportivo C.A. Dalla Chiesa, immobile di proprietà di Sgp srl, si verificheranno le condizioni affinchè il Comune possa rientrare nella disponibilità dell’immobile per poter procedere alla sub – concessione a terzi per la conduzione dell’attività sportiva. Il centro è destinato alla promozione e divulgazione della disciplina del tennis, nonché per gli scopi aggregativi e sociali del quartiere che da sempre lo caratterizzano”.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Rometta 81 ha formalizzato la disponibilità alla proroga della concessione fino alla fine di quest’anno.

Con la delibera adottata martedì 16 giugno, la Giunta del Comune di Sassuolo ha stabilito, quindi, di concedere in comodato d’uso il circolo all’associazione concedendo un contributo alla gestione quantificato in € 4.500.