Eventi d’estate, a Scandiano si riparte

La cultura riparte, seguendo scrupolosamente le nuove normative ma con un programma di larghissimo interesse per tutte le fasce della cittadinanza.

Dopo i durissimi mesi primaverili, durante i quali molti sono stati gli appuntamenti già calendarizzati e annullati, il Comune di Scandiano ha annunciato una nuova stagione di eventi che prenderà il via a fine giugno per snodarsi lungo tutta la bella stagione.

“E’ davvero bello poter tornare a programmare una stagione di eventi – hanno detto il sindaco Nasciuti e l’assessore alla cultura Caffettani – seppur con le tante limitazioni che giustamente questa stagione ci impone. Aver perso la nostra meravigliosa stagione primaverile, storicamente il momento dell’anno più ricco di appuntamenti per la nostra città, ci ha spinto a trovare velocemente gli spazi per regalare alla cittadinanza e ai visitatori un programma estivo di grande qualità che avrà come fulcro la nostra splendida Rocca, riaperta da domenica scorsa anche per quanto riguarda le visite guidate”.

Si parte sabato 27 giugno, quando la Rocca dei Boiardo ospiterà alle 18.30 una lezione-concerto con Giovanni Bietti e Quartetto Indaco, iniziativa che rientra nella programmazione intitolata “Musica da Camera con vista” organizzata dall’Associazione “Amici del Quartetto Borciani” con musiche di Mozart e Ravel.

Appuntamento per famiglie invece quello di domenica 28 giugno alle ore 21 nella Rocca dei Boiardo con ingresso libero, prenotazione obbligatoria dei posti telefonando all’ufficio cultura tel 0522/764321. Si tratta dello spettacolo di Teatrocirco per bambini e famiglie “Plato” della compagnia Circolabile di Andrea Menozzi e Christel Dicembre.

Tra gli appuntamenti più attesi, torna poi anche il cinema estivo che avrà luogo dal 1 luglio al 31 agosto ogni lunedì, mercoledì (film per tutti), domenica (film per ragazzi e famiglie), con la bellissima novità del cinema ritrovato ogni giovedì di luglio e agosto.

Le sedute saranno distanziate e occorrerà presentarsi all’ingresso con la mascherina, dispositivo che sarà possibile togliersi solo una volta seduti.

Per quanto riguarda l’acquisto dei biglietti d’ingresso al cinema saranno da prenotare sul circuito Vivaticket, sul sito del cinema Boiardo o telefonicamente.

Riparte a Scandiano poi anche il circuito Mundus, che porterà sul territorio alcune suggestive esibizioni musicali dal vivo. Si parte venerdì 10 luglio alle ore 21.30 a Scandiano (ingresso libero), dove si esibirà Eleonora Bordonaro, interprete siciliana che porterà in scena brani della musica popolare collaborando con alcune delle formazioni più interessanti del panorama italiano

Sempre nell’ambito delle iniziative legate a Mundus, giovedì 23 luglio alle ore 21.30 nel cortile della Rocca dei Boiardo Scandiano (Ingresso a pagamento) spazio al progetto speciale di e con Ginevra di Marco, cantautrice.

Infine mercoledì 5 agosto alle ore 21.30 sempre in Rocca (Ingresso a pagamento) Thelma&Luise, spettacolo tra musica e teatro con la pianista Rita Marcotulli, la cantante e attrice Angela Baraldi e l’attrice Francesca Mazza.

Per questi tre concerti in Rocca sarà necessaria la prenotazione dei posti sul circuito Vivaticket o sul sito del teatro Boiardo.

Altro appuntamento che si annuncia particolarmente suggestivo il concerto, a ingresso libero, organizzato dalla Fondazione Artutro Toscanini il 31 luglio in Rocca. Si esibirà un quartetto più voce femminile con musiche di Nino Rota. In caso di pioggia il concerto si terrà all’interno del Cinema Teatro Boiardo.

Domenica 6 settembre, infine, alle ore 21 la Rocca dei Boiardo (ingresso libero, prenotazione obbligatoria dei posti telefonando all’ufficio cultura tel 0522/764321) ospiterà uno spettacolo di clownerie della compagnia Samovar, tra equilibrismo, giocoleria, musica dal vivo e teatro d’oggetti.