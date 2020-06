Primi appuntamenti estivi a Castelnovo Monti con la Casa delle Stelle

Prendono il via gli appuntamenti estivi con il progetto di educazione ambientale “Casa delle Stelle”, patrocinato dal Comune di Castelnovo e svolto in collaborazione con il Centro interparrocchiale “don Bosco” e il “Rifugio della Pietra”. Il primo sarà dedicato a tutti gli appassionati di fotografia di paesaggio notturno e riguarderà una parte teorica – svolta in modalità “on-line” giovedì sera 25 giugno, alle ore 21 – e una parte pratica programmata per sabato sera 27 giugno, nei pressi della Pietra di Bismantova.

“I tracciati Stellari – Star-Trails”, saranno il tema di questo primo appuntamento con l’astrofotografia. Sabato pomeriggio 27 giugno, alle ore 15, continueranno invece gli appuntamenti con “Giochiamo con le Stelle”. Un laboratorio interattivo dedicato ai più piccoli che comprenderà un lavoretto didattico riguardante una delle costellazioni principali di inizio estate.

A condurre i partecipanti tra le meraviglie del cielo stellato ci saranno Pierluigi Giacobazzi, divulgatore scientifico, astrofotografo e guida ambientale escursionistica, e Rosetta Toni appassionata esperta di arti figurative. Per maggiori informazioni e iscrizioni si può consultare il sito www.casadellestelle.com o scrivere direttamente a info@casadellestelle.com.