Incontro di vicinato per i residenti di via Don Luigi Sturzo a Formigine

Incontro di vicinato per i residenti di via Don Luigi Sturzo a...

Ritrovarsi lungo la via è un modo di “fare comunità” questo quanto organizzato dai residenti di “Via Don Luigi Sturzo” una strada residenziale aperta agli inizi degli anni 70′ laterale di Via P.Donati verso il villaggio artigiano e della via Ghiarola Vecchia che porta verso Fiorano Modenese con una lingua di tracciato che si chiude su una piazzetta.

E proprio sulla piazzetta i residenti in prima serata si sono dati appuntamento per un aperitivo, anche per suggellare il ritorno alla vita normale quando per 50 giorni nel periodo del lockdown anche i rapporti tra vicini si erano in buona parte interrotti.

Per la verità i residenti di Via Don Luigi Sturzo non sono nuovi in questo tipo di iniziative nel 2007 furono i primi sul territorio formiginese a promuovere la “Festa del Vicinato” poi riprese anche da altri rioni.

Quest’anno le vicissitudini della pandemia non hanno permesso la tradizionale “cena”, ma i residenti hanno voluto ritrovarsi ugualmente con un brindisi per riprendersi le tradizionali abitudini della vita normale.

Non hanno voluto mancare per un saluto il sindaco la dott.ssa Maria Costi e l’assessore Corrado Bizzini, che dopo una breve relazione sullo stato della situazione formiginese ha rimarcato l’importanza dell’iniziativa che permette un contatto ancora più stretto tra la gente.